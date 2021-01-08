Канада не согласилась с суммой компенсации, которую правительство Ирана заявило о готовности выплатить семьям погибших в катастрофе рейса PS752. Она составляет 150 тысяч долларов за каждого погибшего.

Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на слова Ральфа Гудейла - специального советника премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам иранской авиакатастрофы, передает УНИАН.

«Предусмотрен процесс переговоров, который еще не начался. Поэтому пока рано конкретным цифрам появляться в общественной плоскости, поскольку ни у одной из вовлеченных сторон еще не было никакой возможности внести свои предложения «, - сказал Гудейл.

Он подчеркнул, что Иран не имеет права в одностороннем порядке принимать решения относительно компенсаций родственникам жертв.

«Когда речь идет о возмещении, Иран не может их определять односторонне», - отметил спецсоветник.

По его словам, окончательная сумма возмещения должна стать предметом переговоров между Ираном и государствами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

Иранское руководство заявило о готовности выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тыс. долларов.

31 декабря 2020 Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.