Переговорный процесс Украины с Ираном по делу о катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» затянулся. Сейчас Украина ждет от Ирана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Он заявил, что Украина пока официально не получала отчет от иранской стороны.

«Меня беспокоит, и это не нижний уровень озабоченности, а достаточно серьезный, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации», - сказал Кулеба.

Он добавил, что ранее неоднократно случались ситуации, когда иранские СМИ сообщили какую-то информацию, однако на официальном уровне она не предоставлялась.

«В отношениях с Ираном я привык полагаться исключительно на информацию официальных источников. Поэтому мы ждем их ответ (относительно отчета. - Ред.)», - уточнил министр.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.

Позже Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития.

21 декабря Иран заявил, что технический отчет о катастрофе украинского самолета МАУ завершен и вскоре будет обнародован.