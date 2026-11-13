Естонія створить систему оповіщення про дрони за українським зразком

Естонія планує запровадити систему повітряного оповіщення, яка не лише повідомлятиме про загрозу, а й показуватиме громадянам напрямок руху безпілотників. Під час розробки уряд хоче використати український досвід застосунків, що відстежують повітряні цілі.

Про це заявив міністр оборони Естонії Мартін Херем в етері телекомпанії ERR.

Херем пояснив, що влада хоче перейти від звичайних сирен і текстових попереджень до інформування з прив'язкою до конкретних населених пунктів. Мешканці зможуть бачити, чи наближається повітряна загроза до їхньої місцевості, і самостійно оцінювати ситуацію.

За словами міністра, така деталізація допоможе людям краще орієнтуватися під час небезпеки та зменшить зайву тривогу.

За основу естонської розробки візьмуть українську практику використання застосунків для відстеження повітряних загроз. В Україні попередження вже надходять на рівні районів, а фахівці працюють над тим, щоб звужувати зону оповіщення до менших територій відповідно до маршруту повітряних цілей.

Наразі Естонія вивчає кілька варіантів реалізації проєкту. Радник міністра оборони Маті Тікерпуу повідомив, що кошти на розробку передбачені, однак остаточна вартість залежатиме від обраного партнера. За попередньою оцінкою, система не має бути надто дорогою, оскільки йдеться про відносно просте програмне рішення.

Окремо Естонія готує до запуску систему екстреного оповіщення через стільниковий зв’язок. Нині її активно тестують, а повноцінну роботу планують розпочати на початку наступного року. Технологія дасть змогу за лічені секунди надсилати попередження великій кількості людей.

Потреба в точнішому інформуванні про повітряні загрози загострилася після подій у Балтійському регіоні. У ніч проти 11 листопада, на тлі української атаки на російський порт Усть-Луга, жителі Естонії, Латвії та Литви отримали попередження про можливе порушення їхнього повітряного простору безпілотниками.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна не дозволяла використовувати свій повітряний простір для прольоту дронів. У Міністерстві закордонних справ України, своєю чергою, назвали безпідставними російські твердження про те, що українські безпілотники нібито атакують російські об'єкти, пролітаючи над країнами Балтії.