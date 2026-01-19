30 багатоповерхівок Києва досі залишаються без опалення

У Києві не вдалося повністю відновити теплопостачання у 30 житлових будинках, постраждалих під час масованої атаки Росії 9 січня. Аварійні бригади продовжують ремонтні роботи. Ще напередодні без тепла залишалося 46 будинків, проте вдалося відновити постачання у 16 багатоповерхівках.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля та віце-прем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, наразі триває відновлення тепла у 143 будинках. Із них більше 100 — це багатоповерхівки, де протягом доби сталися локальні аварії.

Для прискорення відновлення теплопостачання до столиці додатково направлено 18 ремонтних бригад – 10 від «Укрзалізниці» та вісім з Фастова і Обухова. Згодом очікується прибуття ще 20 бригад «УЗ» та фахівців з Рівненщини.

«Я вдячний кожному, хто долучається до робіт у Києві. Регіони й громади підставляють плече підтримки столиці», – зазначив Кулеба, закликавши інші області допомагати у відновленні.

Паралельно тривають роботи з відновлення електропостачання. Через сильні морози навантаження на мережі зростає, однак 60 бригад енергетиків, з яких 12 – з інших областей, працюють над ліквідацією аварій, повідомив Шмигаль.

Як повідомляло раніше ForUa, відновлення енергосистеми може тривати утричі довше, ніж прогнозує Міненерго.