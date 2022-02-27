также в разделеМир
Компания Google ввела собственные санкции против России 23
Турция восхищена украинцами, - тележурналист 19
Макрон призвал Лукашенко выгнать российские войска с территории Беларуси 28
Платежная система SWIFT готовится отключать российские банки 14
В Минобороны РФ пугают своих граждан "бандероавтомобилями" 23
Агентство S&P снизило рейтинг России до «мусорного» 48
В Госдуме РФ не исключают объявление конфискации сбережений россиян 198
России отказали в участии на Евровидении-2022 21
Audi, Volkswagen, Porsche Chevrolet прекращают поставки автомобилей в Россию 58
Молдова приняла около 25 тысяч украинцев 20
Назван ключевой признак Омикрона 53
Мадонна поддержала Украину 21
Второй депутат Госдумы призвал остановить войну с Украиной 301
Forbes: Россия может угрожать членам семей украинских военных, если они не сдадутся 38
Байден: США выделяют Украине военную помощь на 600 миллионов 28
В Украину прибыла колонна с боеприпасами из Польши 76
Посольство РФ в Лондоне считает нелегитимными санкции Великобритании 53
Совет Федерации разрешил Путину использовать ВС РФ за рубежом 111

Cловения присоединилась к странам, лидеры которых высказываются за предоставление Украине перспективы членства в ЕС.

Об этом совместно с премьером Польши заявил премьер-министр Словении Янес Янша, пишет Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Они призвали Европейский совет принять "быстрые и смелые решения", отмечая, что ЕС важно пойти "намного дальше", чем жесткие санкции против России за ее агрессию.

"Если ЕС не будет расширяться - будет расширяться кто-то другой… Мы должны подготовить амбициозный и конкретный план быстрой интеграции Украины в ЕС до 2030 года", - отметили премьеры в письме к президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Копии были направлены всем остальным странам-членам Евросоюза.

Письмо было отправлено за день до начала полномасштабной войны России против Украины.

Янес Янша 27 февраля напомнил о призыве в своем Twitter.

"Если ЕС не будет расширяться – то будет расширяться кто-то другой. Украина входит в нашу европейскую семью", - написал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги