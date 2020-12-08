Министр здравоохранения Максим Степанов попросил США рассмотреть Украину в качестве потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины от коронавируса «в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях».

90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Великобритании, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.

По состоянию на 8 декабря в Украине зафиксировано 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляло 12 860 человек.

Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года.

Во время полицейской операции по задержанию особо опасных злоумышленников двое бойцов КОРДа полиции Киевской области получили ранения, однако обезвредили и задержали организованную группу.

НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника АО «Николаевоблэнерго» (70% акций принадлежит государству) на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины за трудоустройство на должность руководителя этого же предприятия.

Беглый президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению ходатайства Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения в деле Майдана.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова председателем Закарпатской областной государственной администрации.