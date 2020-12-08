Министр здравоохранения Максим Степанов попросил США рассмотреть Украину в качестве потенциального приоритетного кандидата на получение вакцины от коронавируса «в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях».

Об этом он заявил во время телефонного разговора с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, Украина находится в сложнейших условиях из-за российской агрессии на востоке нашей страны.

«Ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получение Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX», - подчеркнул глава Минздрава.

В свою очередь Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки.

«Мы поддерживаем официальную позицию Минздрава Украины относительно отказа от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США по поставкам вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки», - подчеркнула Квин.

Кроме того, она отметила, что их команда поможет Минздраву проработать алгоритм и наработать план действий по логистике и планов вакцинации.