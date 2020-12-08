По состоянию на 8 декабря в Украине зафиксировано 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляло 12 860 человек.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1319 человек, летальных случаев – 195, осуществлено тестирований за сутки - 55 070 (в том числе методом ПЦР - 30718, методом ИФА - 24352).
За все время пандемии в Украине заболели 832 758 человек, выздоровели 436564 человека, летальных исходов - 13 928, проведено ПЦР-тестов - 4838679.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 82810 случаев;
Винницкая область - 18 824 случая;
Волынская область - 26 475 случаев;
Днепропетровская область - 45752 случаи;
Донецкая область - 26 235 случаев;
Житомирская область - 32 354 случая;
Закарпатская область - 24 886 случаев;
Запорожская область - 37 885 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 541 случай;
Киевская область - 44554 случая;
Кировоградская область - 6418 случаев;
Луганская область - 7141 случай;
Львовская область - 50 787 случаев;
Николаевская область - 21 798 случаев;
Одесская область - 52853 случая;
Полтавская область - 26 571 случай;
Ривненская область - 34 088 случаев;
Сумская область - 33 904 случая;
Тернопольская область - 29 977 случаев;
Харьковская область - 59 739 случаев;
Херсонская область - 12 493 случая;
Хмельницкая область - 32 539 случаев;
Черкасская область - 27 913 случаев;
Черновицкая область - 35622 случая;
Черниговская область - 21 599 случаев.
Напомним, по состоянию на 7 декабря в Украине был зафиксирован 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
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