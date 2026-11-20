Троє людей загинули внаслідок російської атаки на Київ вранці 20 листопада.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинуло 3 людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також 2 людини отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога"., - повідомляє КМВА.

За попередніми даними, загиблі - співробітники "Київводоканалу".

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що постраждали близько 15 людей. Сімох поранених унаслідок російської атаки на Київ у п'ятницю вранці госпіталізували до столичних лікарень.

Фото: ДСНС.