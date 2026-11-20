У селищі Хмелек Люблінського воєводства Польщі зафіксували сильний вибух під час масованої атаки РФ на західні області України.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський в ефірі Polsat News підтвердив, що військові розслідують два можливі порушення.

"Тієї ночі ми спостерігали масований ракетний та дроновий удар по Україні, який здійснила Російська Федерація…Ми вже отримали перші повідомлення від мешканців про можливе місце падіння, тож наші служби вже перевіряють це на шляху до місця події", – сказав він.

Горишевський повідомив, що з’явилася інформація про селище Хмелек.

"Ці відомості також надійшли до нас, і ми їх перевіряємо. Звісно, ми також перевіряємо записи з наших систем, адже, природно, наші системи теж спостерігали за цим об’єктом, і це можливе порушення зараз перевіряється", – зауважив він.

За словами представника командування, військові знають, що це сталося приблизно о 6:30.

"І перевіряємо, чи це було одне чи два порушення нашого кордону. І, звісно, ми також перевіряємо, якими саме об’єктами це могли бути", – додав він.

Відеозапис із селища Хмелек, що поширюється в мережі, збігається з тим, що зафіксували військові системи.

Фото: X/Geoinsider.