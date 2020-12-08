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Беглый президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению ходатайства Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения в деле Майдана.

Соответствующее заявление распространило АО «АВЕР ЛЕКС», адвокаты которого представляют интересы Януковича в суде. 

Рассмотрение, после отмены Киевским апелляционным судом предыдущего решения суда об избрании Януковичу меры пресечения в виде ареста, состоится 9 декабря в 14:45 в Печерском районном суде Киева.

Защита Януковича также требует привлечь к участию в судебном процессе всех потерпевших, которых уже на протяжении 6 лет прокуратура вводит в заблуждение, подменяя фикцию видимостью объективного расследования. «Обе стороны – и представители тогдашней власти, и представители Майдана должны быть заслушаны публично», - заявили адвокаты.

Кроме того, что должно быть обеспечено личное участие в процессе Виктора Януковича, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие. Обе стороны: и тогдашние представители власти, и сторонники Майдана должны быть заслушаны.  

Кроме того, по мнению защиты, для раскрытия убийств на Майдане в феврале 2014 года, наряду с участием Януковича и потерпевших, необходимо публично допросить свидетелей как со стороны тогдашней власти: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, так и со стороны Майдана: Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко и других, пришедших в результате событий к власти, Давида Жвании, который уже на протяжении нескольких месяцев просит прокуратуру заслушать его показания. «А также, непосредственных участников стрельбы – Ивана Бубенчика, Владимира Парасюка, грузинских снайперов».
ForUm

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