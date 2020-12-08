Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В нем говорится, что Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018 года. Этот документ был направлен по почте в ФСБ России.

«На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения подозреваемого», - говорится в материалах суда.

Медведев также объявлен в розыск. В конце ноября текущего года правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд это ходатайство удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.

Как сообщал ForUm, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. 27 декабря они заявили следствию, что являются военнопленными. Обменять их удалось только 7 сентября 2019.

18 ноября Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли.