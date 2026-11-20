Готель Apartel Skhidnytsya Wellness Resort у Львівській області отримав нагороду Best Medical Hotel на Ukrainian Hospitality Awards 2026.

Переможців професійної премії готельної індустрії оголосили 20 жовтня в Києві.

Ukrainian Hospitality Awards проводиться з 2011 року та охоплює різні напрями готельного бізнесу, зокрема курортні, міські, медичні та wellness-готелі.

Номінація Best Medical Hotel входить до категорії Wellness & Medical, яка цього року об’єднала шість фіналістів у двох номінаціях. Учасників оцінює незалежна експертна рада за методологією премії. Серед факторів, які враховують під час оцінювання, є репутація готелю, відгуки гостей та рейтингові показники Booking.com. Дотримання процедур перевіряє незалежний аудитор RSM Ukraine.

Медична інфраструктура та сучасні технології відновлення

Apartel Skhidnytsya розташований у Східниці, бальнеологічному курорті, відомому своїми мінеральними джерелами. Одним із ключових напрямів роботи п’ятизіркового комплексу є розвиток медичного та оздоровчого туризму.

На території курорту працює Medical & Biohacking Center площею понад 700 м². Одним із головних напрямів його роботи є біохакінг, який передбачає комплексний підхід до управління здоров’ям і поєднує превентивну медицину, розширену діагностику, технології відновлення та індивідуальну роботу зі способом життя.

Якщо традиційний wellness-відпочинок переважно зосереджений на релаксації, то біохакінг передбачає комплексну оцінку фізичного та функціонального стану організму. Фахівці досліджують чинники, які можуть впливати на якість сну, концентрацію, фізичну витривалість, обмін речовин та повсякденну працездатність.

Такий підхід може бути актуальним для людей із напруженим робочим графіком, зокрема підприємців, керівників і фахівців інтелектуальної праці, а також усіх, хто прагне регулярно стежити за своїм здоров’ям і запобігати можливим проблемам.

До технологічного оснащення центру входять єдина в Україні безазотна кріокамера, що забезпечує температуру до −85 °C, система 3D Spine для тривимірного аналізу хребта та постави, обладнання для транскраніальної магнітної стимуляції, сучасні системи ультразвукової діагностики та фізіотерапевтичних процедур.

У центрі також працює власна медична лабораторія, що дозволяє оперативно проводити дослідження, відстежувати показники здоров’я та за потреби коригувати індивідуальні програми.

Окрему увагу приділяють фізичному відновленню. Для кінезіотерапії та реабілітації використовують професійне обладнання Technogym і спеціалізовані реабілітаційні тренажери, які допомагають працювати над рухливістю, м’язовим балансом та відновленням рухових функцій.

Персоналізовані медичні програми

У Medical & Biohacking Center біохакінг реалізують у форматі комплексних програм тривалістю 7, 11 або 14 днів. Кожна програма передбачає чотири послідовні етапи: діагностику, формування персонального плану, проходження процедур та медичний моніторинг із можливістю коригування програми.

Серед основних напрямів є Check Up, Biohacking, полісистемна детоксикація організму, управління стресом, відновлення сну, підтримка здоров’я опорно-рухової системи, післяпологове відновлення та зниження ваги.

Програми можуть поєднувати лабораторну й інструментальну діагностику, консультації лікарів, фізіотерапевтичні та оздоровчі процедури, індивідуально підібрану фізичну активність і персоналізоване харчування.

Під час складання програм фахівці враховують скарги, загальний стан здоров’я, спосіб життя та індивідуальні потреби гостя.

Природні ресурси Карпат та wellness-інфраструктура

Важливою складовою оздоровчої концепції Apartel Skhidnytsya є поєднання сучасної медицини з природними ресурсами регіону.

На території комплексу облаштовано власний бювет із сімома видами мінеральної води Східниці. Їх вживання може бути частиною індивідуальних оздоровчих рекомендацій з урахуванням медичних показань.

Медичний напрям доповнює Wellness Center площею 2000 м², де облаштовано басейни, сауни та зони відпочинку з панорамними краєвидами Карпат. Інфраструктура курорту також включає банний комплекс, Infinity Pool, ресторани та простори для активного відпочинку.

Завдяки цьому гості можуть поєднувати медичні обстеження й оздоровчі процедури з комфортним проживанням та відпочинком серед карпатської природи.

«Ми бачимо, що попит на відпочинок, який можна поєднати з турботою про здоров’я, зростає. Люди дедалі більше цікавляться профілактикою, відновленням і можливостями підтримувати якість життя. Тому ми інвестуємо в розвиток медичного напряму, сучасне обладнання та команду фахівців», – зазначив Василь Крулько, співвласник мережі готелів Apartel Resorts.

Визнання на українському та міжнародному рівнях

Перемога на Ukrainian Hospitality Awards 2026 доповнила міжнародні відзнаки курорту. У 2025 році Apartel Skhidnytsya отримав нагороду Luxury Wellness Resort in Europe на World Luxury Hotel Awards.

Для мережі Apartel Resorts це одна з трьох цьогорічних перемог на Ukrainian Hospitality Awards. Ресторан Grand Terrace в Apartel Skhidnytsya здобув нагороду Best Restaurant in a Hotel, а Apartel Kosyno Family Resort у Закарпатській області переміг у номінації Best Destination Resort.