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Во время полицейской операции по задержанию особо опасных злоумышленников двое бойцов КОРДа полиции Киевской области получили ранения, однако обезвредили и задержали организованную группу, сообщает пресс-служба областной полиции.

Разоблачили и задокументировали преступную деятельность организованной группы работники Следственного управления полиции Киевщины совместно с оперативниками Управления стратегических расследований ДВР НПУ при силовой поддержке Управления КОРД полиции столичной области.

Установлено, что возглавил преступную группировку 28-летний житель Барышевского района, он координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений и распределял между участниками группы средства, полученные преступным путем. Также, злоумышленник принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.

Во время задержания вор начал оказывать активное сопротивление сотрудникам полиции - пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника сотрудники полиции в ответ применили оружие. Злоумышленник получил огнестрельное ранение ног, также в результате взрыва травмы получил его подельник. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств преступной деятельности группы, среди них: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.

Также проведен ряд неотложных обысков по месту жительства участников группы. Там полицейские изъяли автомобиль, номерные знаки, документы и технику. В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны трое участников преступной группы, ими оказались жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Сейчас трое участников преступной группировки помещены в изолятор временного содержания.

По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет меры задержанным.
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