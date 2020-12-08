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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова председателем Закарпатской областной государственной администрации, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ № 555/2020 президент подписал 7 декабря.

Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации результативной работы на благо региона.

Анатолий Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Напомним, экс-глава Закарпаткой ОГА Алексей Петров избран главой областного совета.
ForUm

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