Двоє людей загинули внаслідок російських ударів по Львову 20 листопада.

"Двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції "Скнилів". Ще щонайменше четверо постраждали", - сказав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова ОВА додав, що кількість постраждалих внаслідок удару по квиткових касах на станції зросла до семи.

Ще одна людина дістала поранення в одному зі сіл Золочівського району, де після збиття ворожий безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль.

Внаслідок російської атаки пошкоджено енергообʼєкт у Стрийському районі.

Фото: Ігор Зінкевич.