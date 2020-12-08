также в разделеОбщество
На Запорожье фермер распахал старинное кладбище
Полиция задержала военных, торговавших оружием из зоны ООС 4
На Сумщине СБУ задержала банду, готовившую нападение на главу ОТГ 6
Бутусов связывает предложение Минобороны с делом «вагнеровцев» 10
Минздрав: Вакцина от COVID-19 появится в аптеках не раньше следующей осени 7
ВСУ передали модернизированный истребитель МиГ-29 17
Медведчук в Москве договорился о передаче Украине технологии производства вакцины от коронавируса «Спутник V» 288
От теории к практике: Минобороны предложило должность Бутусову 9
Катастрофа МАУ: Украина может пойти в суд ООН из-за невыполненных обещаний Ирана 14
Площадка «Прозорро. Продажи» замешана в скандале, – политолог Молчанов 29
ГПСУ: Россияне отказались от встречи по ситуации с убийством на границе 19
СБУ предотвратила вывоз из Украины запчастей к ракетному комплексу 15
Украина подала первую часть заявки на вакцину от COVID-19 18
КСУ возобновил рассмотрение дел 11
Захват РФ украинских моряков: суд разрешил задержать российского вице-адмирала 527
Минздрав составил графики вакцинации от COVID-19 30
Названа дата возвращения Кернеса в Украину 23
Степанов: Больничный могут закрыть и без отрицательного теста на COVID-19 18

НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника АО «Николаевоблэнерго» (70% акций принадлежит государству) на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины за трудоустройство на должность руководителя этого же предприятия (входит в сферу управления ФГИУ).

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

«Следствие установило, что задержанный предложил главе ФГИУ 100 тыс. долл. за назначение на должность председателя правления АО. Деньги он планировал передать двумя частями: 50 тыс. долл. до и остальные – после назначения», - говорится в сообщении.

Поощряя руководителя ФГИУ принять свое предложение, бывший чиновник пообещал ему после назначения ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 200 тыс. долл. США как часть «теневого» дохода, полученного на своей должности.

Лицо разоблачили во время предоставления первой части неправомерной выгоды в 50 тыс. долл. и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Досудебное расследование приведенных фатов детективы НАБУ начали в сентябре 2020 по заявлению председателя ФГИУ.

Это – третья зафиксированная  попытка подкупа председателя ФГИУ. Расследования по предыдущим двум попыткам завершены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги