НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника АО «Николаевоблэнерго» (70% акций принадлежит государству) на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины за трудоустройство на должность руководителя этого же предприятия (входит в сферу управления ФГИУ).

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

«Следствие установило, что задержанный предложил главе ФГИУ 100 тыс. долл. за назначение на должность председателя правления АО. Деньги он планировал передать двумя частями: 50 тыс. долл. до и остальные – после назначения», - говорится в сообщении.

Поощряя руководителя ФГИУ принять свое предложение, бывший чиновник пообещал ему после назначения ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 200 тыс. долл. США как часть «теневого» дохода, полученного на своей должности.

Лицо разоблачили во время предоставления первой части неправомерной выгоды в 50 тыс. долл. и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Досудебное расследование приведенных фатов детективы НАБУ начали в сентябре 2020 по заявлению председателя ФГИУ.

Это – третья зафиксированная попытка подкупа председателя ФГИУ. Расследования по предыдущим двум попыткам завершены.