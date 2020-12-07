Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (был зарегистрирован как законопроект №4460-д).

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№4467).

Сегодня на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята, третий год подряд, резолюция «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций» № 1017-IX.

По состоянию на 1 декабря 2020 международные резервы Украины по предварительным данным составили 26 135,7 млн долл. США (в эквиваленте). В ноябре они уменьшились на 4,7 млн долл. в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

С точки зрения эпидемиологии или статистики, которая сейчас есть, локдаун в Украине неизбежен. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пытался поднять вопрос венгерского нацменьшинства в Украине на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам, сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Политическая партия венгров Закарпатья демонстративно покинула первое пленарное заседание Закарпатского областного совета.

Печерский районный суд по жалобам Центра противодействия коррупции обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский подрался с работником гостиничного комплекса «Монарх» в Святогорске Донецкой области.

Со следующей недели для жителей Ялты вводятся ограничения подачи воды.

За прошедшую неделю в Украине впервые с конца августа зафиксировано снижение количества новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с неделей ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на 7 декабря в Украине зафиксирован 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Правоохранители установили причастность и задержали третьего фигуранта убийства музыканта на Печерске.

В РФ Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима гражданину Украины Василию Василенко за шпионаж.

На территории России в ночь на 4 декабря погиб гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович (01.03.1993 г.р.). Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах.