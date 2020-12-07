Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима гражданину Украины Василию Василенко за шпионаж, сообщает Интерфакс.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ.

Материалы уголовного дела в отношении украинца имеют гриф «секретно». Процесс проходил в закрытом режиме.

Согласно информации СМИ, Василенко, предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую «Дружбу» и мелитопольское «Торпедо».

По данным московских судов, Василенко был задержан в октябре 2019 года, и изначально ему вменялась контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Точная фабула уголовного дела в отношении Василенко неизвестна.

Предварительное расследование по делу вело столичное управление ФСБ, которое до настоящего времени не комментировало ситуацию.