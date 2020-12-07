Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский подрался с работником гостиничного комплекса «Монарх» в Святогорске Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря 2020 между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса «Монарх», расположенного в городе Святогорск, сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае», – написала она.

По словам Денисовой, ею принято решение о проведении служебной проверки в отношении Лисянского, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020 включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период.

При этом она подчеркнула, что по результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования.