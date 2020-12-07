По состоянию на 1 декабря 2020 международные резервы Украины по предварительным данным составили 26 135,7 млн долл. США (в эквиваленте). В ноябре они уменьшились на 4,7 млн долл. в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, сообщила пресс-служба регулятора.

Динамику резервов в течение ноября определяли следующие факторы: во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли 355,5 млн долл., в том числе 345,5 млн долл. - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 319,6 млн долл. Из этой суммы 245,9 млн долл. были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, 72,5 млн долл. – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Во-вторых, операции Набанка на межбанковском валютном рынке. В начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение в результате продолжения оживления деловой активности, в том числе в связи с активизацией импортеров.

Для сглаживания колебаний в сторону обесценения НБУ провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 87 млн ​​долл. США. В то же время в отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточная предложение валюты, Нацбанк приобрел 41 млн долл. Последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 77,9 млн долл.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.