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За прошедшую неделю в Украине впервые с конца августа зафиксировано снижение количества новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с неделей ранее. Об это сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга.

Так, если с 23 по 29 ноября было обнаружено 96 936 инфицированных, то с 30 ноября по 6 декабря – 89 322. Следовательно, количество новых случаев заболевания снизилось почти на 7,5 тыс.», - сказал министр.

В то же время за прошедшую неделю было сделано 279 189 тестирований методом ПЦР, что фактически соответствует показателю позапрошлой недели.

На прошлой неделе в медицинские учреждения были госпитализированы на 1,5 тысячи меньше лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением – 10 100 против 11606 неделей ранее. Такое недельное уменьшение показателя госпитализации также зафиксировано впервые, начиная с августа.

Напомним, по состоянию на 7 декабря в Украине зафиксирован 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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