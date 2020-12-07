Сегодня на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята, третий год подряд, резолюция «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

По его словам, нынешняя резолюция - новый элемент растущего правового давления на Россию. «Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе», – подчеркнул министр.

Кулеба сообщил, что в резолюции осуждается российская временная оккупация Крыма и отмечается, что такая оккупация представляет угрозу международной безопасности. «В резолюции подтверждается, что оккупация является незаконной; что она является нарушением международного права; и оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины. В ней также отмечается, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такую ​​деятельность», – отметил глава МИД.

По словам министра, очень важно, что нынешняя резолюция содержит ряд ключевых элементов. «Резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий с целью деоккупации Крыма, в том числе в рамках Крымской платформы. В резолюции также отмечается, что, во-первых, российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями. Во-вторых, российская оккупация нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями - Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 о мерах доверия и безопасности. В-третьих, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности», – заявил он.

«Резолюция также призывает Россию прекратить милитаризацию образования в Крыму - школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ», – отметил Кулеба.

Министр также подчеркнул, что отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма.