С точки зрения эпидемиологии или статистики, которая сейчас есть, локдаун в Украине неизбежен. Об этом в интервью LIGA.net сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

«Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. По разным математическими моделями, международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не раньше февраля 2021 года. Карантин должны быть на грани кроватей, которые у нас есть», – отметил он.

При этом Кузин подчеркнул, что перед внедрением локдауна нужно учитывать 2 фактора: способность системы здравоохранения - ограничения должны быть до того, как произойдет коллапс; ограничения должны быть перед тем, как ожидаются празднования или другие массовые скопления.

«То есть локдаун должен быть до больших празднеств и до естественного спада инфекции, чтобы мы избежали катастрофических последствий. Проговаривали много сценариев. Моделировали, что целесообразно его вводить перед новогодними праздниками и завершать в середине января. Тогда он будет эффективным. Данные международных исследований говорят, что нужен как минимум трехнедельный карантин. Тогда можем рассчитывать - в условиях его соблюдения - минимум на минус 80% случаев заболевания ежедневно. Если говорим о двухнедельном карантине и короче, то его эффективность - минус 20-40% случаев заболевания ежедневно», – заявил он.

В то же время Кузин отметил, что в ходе обсуждения сценарием было сделано несколько выводов. «Если математически следить за ростом заболеваемости, наша медицинская система спокойно проходит новогодние праздники, где до 7-10 января и коллапса не ожидается. Поэтому первым предложением было ввести перед 25 декабря и закончить серединой января. Такой вариант отвергли, потому что сейчас есть дополнительные механизмы, благодаря которым возможно уменьшить скопление людей и не допустить массовых гуляний. Поэтому решили, что перед новым годом локдаун не внедрят. Вероятнее всего, в этом году будут пользоваться ограничениями оранжевой зоны, и после нового года - более жесткие ограничения», – подчеркнул он.

«Мы понимаем, что сейчас команда эпидемиологов на уровне области выполняет уже статистическую работу. Они не успевают, не могут отслеживать контактных лиц (с кем контактировал человек с подтвержденным ковидом. - Ред.), почти никто не звонит контактным лицам из лабцентров. Это может быть одной из причин такого быстрого распространения коронавирусной болезни. Поэтому в течение карантина мы еще планировали перезагрузить систему эпиднадзора. Например, внедрить быстрые тесты на антиген, чтобы вернуть тестирование контактных лиц и использовать тесты на антиген как подтверждающие», – подытожил Кузин.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.