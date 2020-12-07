Политическая партия венгров Закарпатья демонстративно покинула первое пленарное заседание Закарпатского областного совета, сообщает mukachevo.net.

Сегодня, 7 декабря началось первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета VIII-го созыва. Перед голосованием представитель фракции КМКС заявил, что из-за политических преследований они не будут голосовать за председателя областного совета.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла в Венгрии.