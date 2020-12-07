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Правоохранители установили причастность и задержали третьего фигуранта убийства музыканта на Печерске, сообщила пресс-служба столичного главка.

31-летний киевлянин помогал двум сообщникам в сокрытии тяжкого преступления с целью завладения имуществом. Кроме того, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего музыкальные инструменты.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские задержали третьего соучастника по месту жительства.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту жительства задержанного полицейские провели неотложный обыск, во время которого изъяли похищенные инструменты, а также одежду одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 396 (сокрытие преступления) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.  

Напомним, столичные правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве 65-летнего музыканта Александра Деревянко в Печерском районе столицы с целью завладения имуществом. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению преступления причастен еще один фигурант.
ForUm

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