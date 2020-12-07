Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пытался поднять вопрос венгерского нацменьшинства в Украине на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам, сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос о венгерском меньшинстве в Украине на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Никто на этот вопрос не отреагировал», – написал он в Twitter.

the Hungarian foreign minister raised the issue of the Hungarian minority in #Ukraine at the EU foreign affair council today. no one else reacted to the point — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2020

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла в Венгрии.

7 декабря партия венгров Закарпатья демонстративно покинула первое пленарное заседание Закарпатского областного совета в знак протеста.