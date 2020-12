Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пытался поднять вопрос венгерского нацменьшинства в Украине на заседании Совета Европейского союза по иностранным делам, сообщил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

the Hungarian foreign minister raised the issue of the Hungarian minority in #Ukraine at the EU foreign affair council today. no one else reacted to the point