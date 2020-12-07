Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (был зарегистрирован как законопроект №4460-д). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Документ передан на подпись президенту Украины.

Законом внесены изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, которые восстанавливают уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и устанавливают ответственность за умышленное непредставление декларации субъектом декларирования.

Рада приняла закон 4 декабря.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».