Со следующей недели для жителей Ялты вводятся ограничения подачи воды.

Как сообщил «министр» жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев, на этот шаг власти пошли из-за обмеления водохранилищ, передает Интерфакс.

«С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время», - сказал Черняев.

По его словам, идет поиск новых источников для Ялты, рассматривается возможность подачи артезианской воды и строительства опреснительной установки.

По данным с сайта администрации Ялты, уровень наполнения двух водохранилищ региона опустился до исторического минимума – 17% от общего объема, тогда как в начале лета было 70%.

Рекордный уровень потребления воды был зафиксирован в период высокого курортного сезона, сейчас он также выше обычного, заявили в российском агентстве.

При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м.

Как сообщал ForUm, жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

С 26 ноября до конца года прекращена подача горячей воды в Евпатории.

До оккупации Крыма Россией около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который Украина перекрыла.