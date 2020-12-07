Печерский районный суд по жалобам Центра противодействия коррупции обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные производства относительно вероятного совершения государственной измены народными депутатами Александром Дубинским и Андреем Деркачем, сообщает пресс-служба ЦПК.

«В октябре ГПК обратился в Офис генерального прокурора с заявлениями о преступлении депутатов Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции они безосновательно заявили о необходимости расследования якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена. Они также инициировали создание временной следственной комиссии в Верховной Раде. Учитывая стратегические отношения Украины и Штатов, такие действия можно расценивать как государственная измена», – говорится в сообщении.

Более того, отметили в ЦПК, правительство США официально назвало депутата Деркача российским агентом, который уже 10 лет работает в Украине, а также занимался вмешательством в выборы президента Штатов.

Генпрокурор Венедиктова, то есть единственная, кто может инициировать дело в отношении депутатов, отказалась открывать уголовные производства. В Офисе генерального прокурора объяснили это тем, что ЦПК якобы «не предоставил фактических данных о совершении преступления».

Центр противодействия коррупции воспользовался своим правом обжаловать бездействие генпрокурора и обратился в Печерский районный суд Киева с этим вопросом. Суд обязал открыть уголовные дела в отношении Деркача и Дубинского.

Также генпрокурора обязали открыть инициированное ЦПК дело о вероятной лжи в декларации (невозможно привлечь к ответственности из-за отмены предыдущей редакции этой статьи), отмывании средств и уклонении от уплаты налогов Дубинского.

«То, что Венедиктова не открыл производство, еще раз доказывает ее ангажированность и необъективность. А также то, что снятие депутатской неприкосновенности было фактически фейковым, ведь все сосредоточено в руках генпрокурора, которая сейчас, к сожалению, руководствуется не требованиями законодательства, а лишь выборочной политической целесообразностью. Но есть решение суда. Теперь Венедиктова обязана возбудить производство, поскольку невыполнение решения суда является преступлением», - прокомментировал решение юрист Центра противодействия коррупции Денис Свириденко.

Напомним, в сентября Министерство финансов США ввело санкции против внефракционного народного депутата Украины Андрея Деркача.