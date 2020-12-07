На территории России в ночь на 4 декабря погиб гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович (01.03.1993 г.р.). Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, убитый хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, где имел друзей.

Как говорят его знакомые, неоднократно организовывал там вечеринки на озерах «для своих», которые любят рыбачить.

В то же время собеседник в правоохранительных органах отмечает, что несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании. Собеседник отмечает, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, максимум – тепловизор. Иначе, в случае задержания пограничниками России, с ними проще «договориться» за деньги, чем устраивать стрельбу. Поэтому, предполагает источник, гражданский Евгений Голубев, россиянин по национальности, стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая «раскрутка» ими сценария «героической» операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица.

Вполне вероятно, отмечает собеседник, что в ближайшее время российские пограничники продемонстрируют оружие, якобы принадлежавшее Голубеву или даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца.

Напомним, 4 декабря ФСБ РФ сообщила, что якобы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.

В то же время российская сторона не предоставила никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, следов пересечения границы на местности украинские пограничники также не зафиксировали.