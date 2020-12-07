Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины со ссылкой на ответ на информационный запрос ОП.

По состоянию на 23 ноября у Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник – Алексей Арестович). У Зеленского всего 4 советника. Советниками Зеленского является Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко, Михаил Радуцкий. Все они работают на внештатной основе.

Советниками Ермака являются: на штатной основе - Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов; на внештатной основе – Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов.

В ответ на запрос также указано, что информация о проведении заседаний группы советников президента Украины отсутствует, что может свидетельствовать, что заседание вообще не проводились.

«Имеющиеся факты свидетельствуют, что институт советников президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса – это нонсенс. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента», - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.