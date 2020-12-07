По состоянию на 7 декабря в Украине зафиксирован 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения максим Степанов.
За прошедшие сутки госпитализировано 1037 человек; 145 летальных случаев и 5123 человека выздоровели.
Провели за сутки – 33 502 тестирований, (в том числе методом ПЦР - 27881, методом ИФА - 5621).
За все время пандемии в Украине заболели – 821 947 человек; выздоровели – 423 704 человека; летальных случаев – 13 733.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время