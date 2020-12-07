В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№4467).



Текст законопроекта на сайте парламента пока еще не обнародован, передает УНИАН.

Авторами законопроекта являются более 50 народных депутатов от «Слуги народа», среди которых, в частности, председатель фракции Давид Арахамия.

В статье 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» говорится о сроке, на который вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым принадлежат районы, города, поселки, села, которые определяются решением ВР.

В то же время заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что в парламент внесли проект закона об «очередном продлении на год закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», №4467».

«Дата окончания закона сейчас - 31 декабря 2020. Поэтому этот законопроект нужно принять до конца года. Голосовать будут за основу и в целом на следующей неделе», - написал он.

Напомним, 12 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон «О внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 2569), которым на один год продлено действие этого закона - до 31 декабря 2020 года включительно.