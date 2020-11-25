Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников. Об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии после того, как политику Иштвану Греже было отказано во въезде в Украину.

Правительство согласовало увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова и руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера. Также Кабмин согласовал назначение на эти должности новых руководителей: Анатолия Полоскова – на должность председателя Закарпатской ОГА и Айну Тымчук - председателя Харьковской ОГА.

В последнее время РФ активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

В Национальном музее Революции достоинства считают, что официальные заявления и действия правоохранительных органов, которые расследуют хищение средств, имеют характер манипуляций и дискредитаций.

Апелляционный комитет УЕФА зачислил сборной Украины по футболу техническое поражение в матче Лиги наций Швейцария-Украина, который должен был состояться 17 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. Соответствующее письмо глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Кабинет Министров принял решение о возобновлении с 1 ноября 2020 года выплат физическим лицам-предпринимателям помощи на детей в связи с введением карантина выходного дня.

Кабинет Министров Украины на заседании 25 ноября одобрил изменения в постановление от 30 декабря 2015 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации».

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что первые встречи после вступления в должность проведет с лидерами соседних стран – Румынии и Украины.

В неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время присутствуют порядка 3 тысяч российских военнослужащих, заявляет начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук требует от РФ расследовать убийство украинского солдата Вячеслава Минкина и наказать виновных.

Синод Кипрской православной церкви обнародовал коммюнике по поддержке решения Блаженнейшего архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании Православной церкви Украины.

Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.

В Украине вступили в силу введенные Кабмином изменения в Правила дорожного движения для водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов.

В Украине по состоянию на 25 ноября зафиксировано 13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт этой продукции из Беларуси в размере 16,08% от таможенной стоимости.

В четвертом квартале 2020 НАПК остановило госфинансирование партии «Батькивщина».

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа.