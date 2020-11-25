Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
Соответствующий указ № 517/2020 глава государства подписал 25 ноября 2020, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.
Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации.
Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.
Напомним, 5 ноября президент уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.
11 ноября Кабинет Министров согласовал назначение глав Одесской, Николаевской и Сумской областных государственных администраций.
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