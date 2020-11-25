также в разделеПроисшествия
В Чернигове установили, кто бросил директора стадиона в мусорный бак 26
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, погиб военный 52
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца 113
Раненый вражеским снайпером военный умер в больнице 22
От коронавируса умер ученый и врач Ивано-Франковской облбольницы 19
Снайпер боевиков ранил украинского военного, он – в тяжелом состоянии 15
В Чернигове бросили в мусорник и избили директора стадиона 19
На Черкасчине между фурами зажало легковушку, погибли женщина и ребенок 23
Вчера оккупанты 4 раза нарушили перемирие 13
В Одесской области на охоте застрелили мужчину 16
В Словакии разбился автобус с украинцами, есть жертвы 27
В Музее Революции достоинства – снова проверка 29
В Конго от COVID-19 умер украинский военный 10
Представители «Опоры» попали в ДТП на Запорожье 9
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов и минировали украинские позиции 10
В Одессе ночью сгорели автобусы и эвакуатор 18
На Донбассе из гранатомета обстреляли военных возле Водяного 10
Харьковчанин забросал квартиру гранатами и подорвался сам 34

В Украине по состоянию на 25 ноября зафиксировано 13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За минувшие сутки госпитализировали 1818 человек, 229 больных умерли, 8420 – выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине заболели 661858 человек; выздоровели 307778; летальных случаев – 11492.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2911 грн.
35
Теги