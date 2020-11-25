В Украине по состоянию на 25 ноября зафиксировано 13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
За минувшие сутки госпитализировали 1818 человек, 229 больных умерли, 8420 – выздоровели.
Всего за время пандемии в Украине заболели 661858 человек; выздоровели 307778; летальных случаев – 11492.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
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