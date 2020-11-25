Правительство согласовало увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова и руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В то же время, по его словам, Кабмин согласовал назначение на эти должности новых руководителей: Анатолия Полоскова – на должность председателя Закарпатской ОГА и Айну Тымчук - председателя Харьковской ОГА.
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