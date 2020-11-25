также в разделеСпорт
УЕФА зачислил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией 54
Перед возвращением на ринг Тайсон сбросил 45 килограмм 19
«Динамо» сыграет с «Барселоной» в Киеве без зрителей 26
Матч Лиги Наций Украина-Швейцария отменен 129
Еще у троих игроков сборной – положительный тест, судьбу матча решат власти в Швейцарии 85
Сборной Украины разрешили провести тренировку в Люцерне 71
Олимпиаду в Токи не будут переносить из-за пандемии 13
Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты 30
Наставник Шахтера дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов 62
В сложном бою Усик победил Чисору решением судей 40
Матч «Шахтер» – «Боруссия» в Киеве пройдет со зрителями 35
Менеджер: Ломаченко проводил бой с болью в плече, ему нужна операция 26
Ломаченко проиграл Лопесу все чемпионские пояса 80
Первый игровой день первого матча второго сезона мировой лиги плавания 38
Сборная Украины по футболу впервые в истории обыграла Испанию 51
Роналду заразился COVID-19 52
В молодежной сборной по футболу произошла вспышка коронавируса 92
Сборная Украины проиграла Франции в товарищеском матче со счетом 1:7 306

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа, сообщает Укринформ со ссылкой на Clarin.

Отмечается, что 11 ноября Марадону выписали из больницы. Он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. При этом сообщалось, что легендарного экс-игрока «Наполи» и сборной Аргентины после выписки доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Марадону видели 30 октября на матче первого тура чемпионата Аргентины, где играла его команда «Химнасия и Эсгрима». Матч был как раз посвящен 60-летию Марадоны.

Сам легендарный футболист тогда не остался смотреть игру из-за плохого самочувствия. Вскоре его положили в клинику под Буэнос-Айресом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5591 грн.
25
Теги