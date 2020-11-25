Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа, сообщает Укринформ со ссылкой на Clarin.

Отмечается, что 11 ноября Марадону выписали из больницы. Он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. При этом сообщалось, что легендарного экс-игрока «Наполи» и сборной Аргентины после выписки доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Марадону видели 30 октября на матче первого тура чемпионата Аргентины, где играла его команда «Химнасия и Эсгрима». Матч был как раз посвящен 60-летию Марадоны.

Сам легендарный футболист тогда не остался смотреть игру из-за плохого самочувствия. Вскоре его положили в клинику под Буэнос-Айресом.