также в разделеОбщество
«Госпереворот»: Нардепы требуют расследовать заявления о Революции Достоинства 10
Кабмин готовится к усилению карантина на зимние праздники 10
На Донетчине будут судить банду полицейских-вымогателей 8
В Мининфраструктуры опровергли слухи об увольнении Криклия 8
На границе с РФ задержали фуру с 800 незаконно срубленными соснами 20
ВАКС закрыл часть дела против экс-нардепа Полякова 10
Возле Хортицы в Днепре нашли уникальный артефакт казацких времен 17
В Нидерландах сегодня продолжится суд по делу МН17 16
Миссия ОБСЕ обнаружила минное поле у Петровского 10
В Украине вступили в силу изменения в ПДД 54
Винница отказалась от главной новогодней елки 10
В Чернигове задержали пропагандиста, агитировавшего за агрессивную войну 37
24 ноября. Картина дня 21
Государство помогло получить жилье 1% переселенцев 10
«Укрзализныця» с 15 декабря запускает скоростной поезд Киев-Славское 11
В Харькове задержали бывшего снайпера «ЛНР» 15
Минздрав: При симптомах ОРВИ стоит сдать тест на COVID-19 13
Могилянка предлагает обучение белорусским студентам, которых преследуют в их стране 12

В неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время присутствуют порядка 3 тысяч российских военнослужащих, заявляет начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более 3 тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся «география» России, Украины, других стран. Все поставки техники, ее ремонт - на 100% из России», - сказал Хомчак журналистам в среду в Киеве, передает Интерфакс.

«В то же время, есть информация о прибытии 10-12 групп снайперов из России, мы их видели по Широкино», - добавил начальник Генштаба.

Между тем в Москве на разных уровнях неоднократно заявляли, что российских войск на территории Донбасса нет, и Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

При этом Хомчак высказал убеждение, что военное решение конфликта на Донбассе в существующих условиях невозможно. «Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы «уперлись» в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено», - пояснил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2911 грн.
13
Теги