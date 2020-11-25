В неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время присутствуют порядка 3 тысяч российских военнослужащих, заявляет начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более 3 тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся «география» России, Украины, других стран. Все поставки техники, ее ремонт - на 100% из России», - сказал Хомчак журналистам в среду в Киеве, передает Интерфакс.

«В то же время, есть информация о прибытии 10-12 групп снайперов из России, мы их видели по Широкино», - добавил начальник Генштаба.

Между тем в Москве на разных уровнях неоднократно заявляли, что российских войск на территории Донбасса нет, и Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

При этом Хомчак высказал убеждение, что военное решение конфликта на Донбассе в существующих условиях невозможно. «Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы «уперлись» в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено», - пояснил он.