Межведомственная комиссия по международной торговле Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт этой продукции из Беларуси в размере 16,08% от таможенной стоимости. Об этом говорится в сообщении Комиссии в среду в газете «Урядовый курьер», передает Интерфакс-Украина.

«Специальная пошлина применяется (...) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины», - отмечается в сообщении.

Согласно ему, решение МКМТ о введении пошлины вступает в силу через 7 дней с момента этой публикации.