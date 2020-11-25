также в разделеЭкономика
Глава Минфина заявил о прогрессе с МВФ 13
МВФ: Налоговая политика Украины нуждается в совершенствовании 11
Зеленский представил программу помощи украинцам в связи с карантином 26
Стоимость Bitcoin достигла трехлетнего максимума 17
ЗСТ с Израилем заработает с 1 января 2021 года 16
СМИ: Госказначейство остановило финансирование всех незащищенных расходов 26
В ОП заявили, что в этом году транша МВФ не будет 31
В Украине ускорился спад промпризводства 34
В Украине – самый низкий за 5 лет урожай кукурузы 17
Доллар может упасть до 20% из-за вакцин от COVID-19 19
Правительство назначило Рябикина главой Гостаможслужбы 18
Кабмин одобрил введение накопительной пенсионной системы 12
Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 2,5 миллиарда 11
В этом году сильнее всего сократилась торговля Украины с ЕС 16
Укравтодор: В 2020 году построено дорог больше, чем в любой год за время независимости 16
Зеленский: Все структурные маяки для пересмотра программы МВФ выполнены 26
Шмыгаль объяснил, почему деньги из COVID-фонда пошли на дороги 34
ВР провалила отсрочку кассовых аппаратов для «упрощенцев» 36

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт этой продукции из Беларуси в размере 16,08% от таможенной стоимости. Об этом говорится в сообщении Комиссии в среду в газете «Урядовый курьер», передает Интерфакс-Украина.

«Специальная пошлина применяется (...) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины», - отмечается в сообщении.

Согласно ему, решение МКМТ о введении пошлины вступает в силу через 7 дней с момента этой публикации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2911 грн.
21
Теги