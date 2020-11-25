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В Украине вступили в силу введенные Кабмином изменения в Правила дорожного движения для водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, согласно новым ПДД, водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению в населенном пункте и за его пределами должны быть пристегнуты. В связи с этим таксисты обязаны обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сидении.

Не пристегиваться в населенном пункте теперь разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Новыми правилами запрещается менять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Велосипедистам разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств.

А пешеходы теперь обязательно должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

«В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются проезжей частью или обочиной, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, который имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины», - сообщил Билошицкий.
ForUm

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