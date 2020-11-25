Апелляционный комитет УЕФА зачислил сборной Украины по футболу техническое поражение в матче Лиги наций Швейцария-Украина, который должен был состояться 17 ноября, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

«По итогам рассмотрения дела Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0:3», – говорится в сообщении.

Вице-президент УАФ, генеральный секретарь ассоциации Юрий Записоцкий заявил: «После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью».

Напомним, матч Лиги наций Швейцария - Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов у трех игроков украинской команды. При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13-х игроков каждой команды, учитывая вратаря.

При этом в Украине не подтвердили COVID-19 у футболистов сборной, отправленных на карантин в Швейцарии.