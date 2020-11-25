В последнее время РФ активизировала мероприятия по дискредитации высшего государственного и военного руководства Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

«С этой целью активно используются пророссийские СМИ, журналисты и агенты влияния, в т. ч. на территории Украины. Основной целью информационной кампании, которую перед собой ставит Кремль, является провоцирование недоверия к высшим должностным лицам нашего государства и дискредитация их деятельности по урегулированию ситуации на фронте войны с РФ», – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что отдельным направлением является критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, в т. ч. связанных с эпидемией COVID-19. «Все это происходит на фоне целенаправленных усилий верховного главнокомандующего ВС Украины, Министерства обороны Украины и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрения системных реформ по приобретению новых возможностей отечественной армии по стандартам НАТО», – отметили в ведомстве.

«Указанная информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь собственных целей в Украине. За почти семь лет вооруженной агрессии против нашего государства украинский народ научился отличать правду и приобрел иммунитет ко лжи российской пропаганды», – подытожили в ГУР.