Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук требует от РФ расследовать убийство украинского солдата Вячеслава Минкина и наказать виновных.

Об этом он заявил сегодня в ходе очередного заседания ТКГ в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что в начале заседания Кравчук заявил российской стороне решительный протест в связи с гибелью вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 омбр Вячеслав Минкина.

Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании.

Как сообщал ForUm, 24 ноября, около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил 31-летний житель Фастова Минкин Вячеслав Юрьевич. Позже он умер в больнице.