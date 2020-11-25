В четвертом квартале 2020 НАПК остановило госфинансирование партии «Батькивщина», сообщает движение ЧЕСТНО.

Это третий случай остановки госфинансирования партий. Правда, предыдущие два были вызваны отказом от госсредств по инициативе самих партий.

На сайте НАПК размещено Заключение о результатах анализа отчета партии «Батькивщина» за первый квартал 2020 года. Выявленные нарушения касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, а именно:

отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;

отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО «Финейт» на 45 тыс. гривен;

подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций);

по донорам киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;

договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения статьи 203 Гражданского кодекса Украины (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

По результатам проверки НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений и решило остановить выплаты государственного финансирования начиная с четвертого квартала 2020 года.

Согласно закону «О политических партиях в Украине» и «Положением об анализе отчета политической партии...», в случае оформления отчета с грубым нарушением или при выявлении недостоверных сведений (от 20 размеров минимальной зарплаты) в отчетности партий НАПК может принять решение об остановке государственного финансирования. Выплата госсредств может быть возобновлена ​​в случае устранения партией причин, обусловивших остановки этого финансирования.

Решение по «Батькивщине» - первое, которое обоснованно не отказом самой партии, а решением НАПК по итогам проверки финансовой отчетности. Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрение квартального отчета для партий в 2016 году.