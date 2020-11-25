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Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

В ходе проведения неотложных следственных действий по месту службы и жительства фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперация по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводилась Департаментом военной контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ во процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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