В Национальном музее Революции достоинства считают, что официальные заявления и действия правоохранительных органов, которые расследуют хищение средств, имеют характер манипуляций и дискредитаций. Об этом говорится в заявлении Музея Майдана.

«Накануне 7 годовщины Евромайдана на Национальный музей Революции достоинства была совершена мощная информационная атака, задача которой - дискредитировать, лишить достойного восприятия институт, который олицетворяет собой политику национальной памяти и по Майдану, и в целом - о праве народа бороться против тирании в своей стране. Считаем, что внимание к деятельности и подотчетности Национального мемориала Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства действительно должно быть повышено. Ведь на расстоянии еще бурных эмоций с Майдана, когда огромные информационные атаки пытаются исказить память о нем, музей не просто является культурной институцией, его репутация влияет на отношение к Революции достоинства. Это осознает каждый наш работник, мы этим не пренебрегаем», – говорится в сообщении.

В музее подчеркнули, что обвинения в хищении средств - вещь очень серьезная. «В таких делах нельзя быть голословными, нечеткими, а заявления в духе «есть основания предполагать» - вообще из методички провокатора начинающего. К сожалению, именно к такому формату заявлений опустились официальные должностные лица правоохранительных органов, которые первыми должны осознавать суть и важность презумпции невиновности», – подчеркивается в заявлении.

«На сегодня музеем подготовлен материал с массивом документов, которыми сопровождалось и сопровождается строительство (а уже два года как нестроительство) мемориала. Большинство этой информации было и до того в публичном доступе, часть материалов - системное информирование органов власти о проблемах со строительством, о невозможности использовать выделенные средства, соблюсти определенные сроки. И каждый раз - просьба вмешаться, приобщиться, чтобы найти решение из тупиковой ситуации, в которую музей загнали», – подчеркнули в музее.

В учреждении подчеркнули, что ответственность за то, что мемориал до сих пор не построен, несет не музей, который наоборот делал все возможное для его появления. «Эту ответственность должны разделить: президент Украины, Генеральная прокуратура, правительство во главе с премьер-министром - независимо от фамилий этих чиновников. Обращаемся к ним с призывом быть консолидированными и ответственными», – сказано в сообщении.

В музее подчеркнули каждый шаг делали в соответствии с законом и по принципам прозрачности (все действия в рамках определенных законом процедур), подотчетности общественности (информирование о каждом этапе работы, участие и инициирование публичных дискуссий по спорным вопросам, предоставление всей востребованной информации в соответствии с запросами), а также информирования государственных органов соответствующей компетенции.

«Мы ожидаем от правоохранительных органов - Национальной полиции, прокуратуры, СБУ - надлежащего и беспристрастного проведения следствия для выяснения всех вопросов, которые возникли. Со своей стороны обращаем внимание, что до сих пор официальные заявления и действия этих органов имели характер манипуляций и дискредитаций Музея Майдана и не вызывают доверия к мотиву справедливого расследования для выяснения правды», – подчеркнули в музее.

При этом в муже обратили внимание на ряд фактов: проведение обысков именно в музее для конфискации публично доступных документов, которые легко было истребовать официальным письмом; обыски накануне Дня Достоинства и Свободы, придавая этому особого провокационного резонанса; по постановлению судьи (Т. Шевченко), которая выносила приговоры майдановцам и получила негативную характеристику Общественного совета добродетели; совпадения с вызовом участников Майдана по делу «госпереворота»; закрытие уголовного дела против Януковича, - предполагаем, что происходит спланированная информационная атака - не на Музей Майдана, а на его социальные функции.

Напомним, 19 ноября правоохранители пришли в Музей Революции достоинства с обыском по делу о злоупотреблении служебным положением его должностными лицами и присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах.

23 ноября в Национальном музее Революции достоинства снова провели экспертизу строительства музея.