Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. Соответствующее письмо глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

В письме Зеленский выразил искреннюю благодарность Букиккио за неизменную многолетнюю поддержку Украины на пути внедрения структурных реформ и приведения украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

Президент отмечает, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

«Украинская власть решительно настроена на ее решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией», - отмечает глава государства.

В частности, Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

«Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества», - отмечает глава государства в письме.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.