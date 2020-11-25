Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
Об этом во время вступительного слова на сегодняшнем заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.
«Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности, к возможному введению карантина на зимние праздники», - сказал он.
Он отметил, что сейчас в стране действует карантин выходного дня, о результатах которого можно будет судить в начале декабря. Но уже сейчас мобильные операторы зафиксировали существенное уменьшение мобильности населения.
напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил за введение двухнедельного локдауна на новогодние праздники.
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